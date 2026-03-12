Прогноз погоди в Україні на 13 березня — де потеплішає

Люди гуляють містом весною після потепління. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 березня, по всій території України буде тепла весняна погода. Однак в Карпатах та біля моря буде дещо прохолодніше.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 13 березня

За прогнозами Діденко, завтра очікується антициклон — в Україні буде сухо, сонячно, тепло, вдень +12...+17 °С.

Така погода 13 березня в Україні буде майже повсюди. Однак трохи прохолодніше завтра в Карпатах та на узбережжях морів — +9...+12 °С.

У Києві завтра також буде тепла весняна погода — без опадів та +15 °С.

Проте вже з 14 березня стане дещо свіжіше — вдень +10...+11°С. А з 17 березня температура повітря знизиться до +4...+10 °С.

Нагадаємо, що на 12 березня Укргідрометцентр прогнозував суттєве потепління. Очікується сонячна погода без опадів — подекуди температура повітря досягне +17 °С.

Зазначимо, що 20 березня в Україні настане весняне рівнодення. Фактично від цієї дати світла пора дня триватиме довше та довше з кожним днем.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом весни 2026 року. Та коли країну накриє справжнє тепло.