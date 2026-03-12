Видео
Україна
Новости
Видео

Синоптик Диденко ответила, где завтра может похолодать в Украине

Синоптик Диденко ответила, где завтра может похолодать в Украине

Дата публикации 12 марта 2026 14:28
Синоптик Диденко дала прогноз погоды в Украине на 13 марта
Люди гуляют по городу весной после потепления. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 марта, почти на всей территории Украины будет тепло и солнечно. Местами температура воздуха поднимется до +17 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Читайте также:
Погода на 13 березня
Погода на 13 марта. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз погоды в Украине на 13 марта

По прогнозам Диденко, завтра ожидается антициклон — в Украине будет сухо, солнечно, тепло, днем +12...+17 °С.

Такая погода 13 марта в Украине будет почти повсеместно. Однако немного прохладнее завтра в Карпатах и на побережьях морей — +9...+12 °С.

В Киеве завтра также будет теплая весенняя погода — без осадков и +15 °С.

Однако уже с 14 марта станет несколько свежее — днем +10...+11°С. А с 17 марта температура воздуха снизится до +4...+10 °С.

Погода в Україні на 13 березня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что на 12 марта Укргидрометцентр прогнозировал существенное потепление. Ожидается солнечная погода без осадков — местами температура воздуха достигнет +17 °С.

Отметим, что 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие. Фактически от этой даты светлое время дня будет длиться дольше и дольше с каждым днем.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение весны 2026 года. И когда страну накроет настоящее тепло.

Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине март
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
