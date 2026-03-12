Погода сегодня, 12 марта, в Украине - Укргидрометцентр

Гидрометцентр спрогнозировал, насколько будет тепло в Украине сегодня
Прогноз погоды на четверг, 12 марта, рассказали синоптики. По их данным, сегодня ожидается теплая и ясная погода без осадков. Причем в некоторых областях температура воздуха достигнет +17 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Погода на 12 марта от Укргидрометцентра
"В Украине погоду без осадков все еще будет определять поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса", — говорится в сообщении.
По данным синоптиков днем на территории страны будет незначительный ветер - южный, юго-восточный, который будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Правда, ночью в некоторых областях температура воздуха упадет до -2 °C.
"Относительно температурного режима в течение суток, ночью в условиях ясного неба, воздух будет охлаждаться до +3...-2 °С, а днем прогреваться до +12...+17 °С, несколько прохладнее в Карпатах и на побережье морей +8...+13 °С", — добавили синоптики.
В столице Украины воздух днем прогреется до +15 °С.
Прогноз погоды на сегодня от Наталки Диденко
По словам синоптика, 12 марта максимальная температура воздуха в большинстве областей будет +12...+18 °С.
"В Киеве 12-го марта солнечно сухо и тепло, до +15 °С. Все следим, когда проклюнется первый зеленый листочек", — добавила она.
Правда, Диденко отмечает, что хорошая погода в Украине продержится до 17 марта, а дальше - существенное снижение температуры.
Напомним, в Харькове завтра, 12 марта, обещают теплую и малооблачную погоду без осадков. Несмотря на незначительный ветер в городе температура прогреется до 17 °С тепла.
Кроме того, мы писали, что до конца этой недели в Украине будет сохраняться теплая и сухая погода благодаря антициклону. В некоторых областях воздух прогреется до +19 °С.
