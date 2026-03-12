Погода сегодня, 12 марта, в Украине - Укргидрометцентр

Девушка идет по городу в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 12 марта, рассказали синоптики. По их данным, сегодня ожидается теплая и ясная погода без осадков. Причем в некоторых областях температура воздуха достигнет +17 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода на 12 марта от Укргидрометцентра

"В Украине погоду без осадков все еще будет определять поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков днем на территории страны будет незначительный ветер - южный, юго-восточный, который будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Правда, ночью в некоторых областях температура воздуха упадет до -2 °C.

"Относительно температурного режима в течение суток, ночью в условиях ясного неба, воздух будет охлаждаться до +3...-2 °С, а днем прогреваться до +12...+17 °С, несколько прохладнее в Карпатах и на побережье морей +8...+13 °С", — добавили синоптики.

В столице Украины воздух днем прогреется до +15 °С.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на сегодня от Наталки Диденко

По словам синоптика, 12 марта максимальная температура воздуха в большинстве областей будет +12...+18 °С.

"В Киеве 12-го марта солнечно сухо и тепло, до +15 °С. Все следим, когда проклюнется первый зеленый листочек", — добавила она.

Правда, Диденко отмечает, что хорошая погода в Украине продержится до 17 марта, а дальше - существенное снижение температуры.

Какая погода будет в Украине 12 марта. Фото: Наталка Диденко

Напомним, в Харькове завтра, 12 марта, обещают теплую и малооблачную погоду без осадков. Несмотря на незначительный ветер в городе температура прогреется до 17 °С тепла.

Кроме того, мы писали, что до конца этой недели в Украине будет сохраняться теплая и сухая погода благодаря антициклону. В некоторых областях воздух прогреется до +19 °С.