Головна Новини дня Гідрометцентр спрогнозував потепління до 18 °С в Україні сьогодні

Гідрометцентр спрогнозував потепління до 18 °С в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 06:28
Погода сьогодні, 12 березня, в Україні — Укргідрометцентр
Дівчина йде містом в сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 12 березня, повідомили синоптики. В цей очікується тепла та ясна погода без опадів. Причому у деяких областях температура повітря досягне +17 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Погода на 12 березня від Укргідрометцентру

"В Україні погоду без опадів все ще визначатиме поле високого атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса", — йдеться у повідомленні. 

За даними синоптиків вдень на території країни буде незначний вітер — південний, південно-східний, який рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Щоправда, вночі у деяких областях температура повітря впаде до -2 °C. 

"Щодо температурного режиму протягом доби, вночі за умов ясного неба, повітря охолоджуватиметься до +3...-2 °С, а вдень прогріватись до +12...+17 °С, дещо прохолодніше в Карпатах та на узбережжі морів +8...+13 °С", — додали синоптики. 

У столиці України повітря вдень прогріється до +15 °С. 

Прогноз погоди в Україні на четвер, 12 березня - яку погоду обіцяють синоптики завтра
Прогноз погоди в Україні на 12 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на сьогодні від Наталки Діденко

За словами синоптикині, 12 березня максимальна температура повітря в більшості областей буде +12...+18 °С. 

"У Києві 12-го березня сонячно сухо і тепло, до +15 °С. Усі  пильнуємо, коли проклюнеться перший зелений листочок", — додала вона. 

Щоправда, Діденко зазначає, що гарна погода в Україні протримається до 17 березня, а далі — суттєве зниження температури. 

Наталка Діденко дала розгорнутий прогноз погоди в Україні на 12 березня - чого чекати українцям
Яка погода буде в Україні 12 березня. Фото: Наталка Діденко 

Нагадаємо, у Харкові завтра, 12 березня, обіцяють теплу та малохмарну погоду без опадів. Попри незначний вітер в місті температура прогріється до 17 °С тепла.

Крім того, ми писали, що до кінця цього тижня в Україні зберігатиметься тепла та суха погода завдяки антициклону. У деяких областях повітря прогріється до +19 °С

