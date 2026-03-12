Погода сьогодні, 12 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Гідрометцентр спрогнозував потепління до 18 °С в Україні сьогодні
Прогноз погоди на четвер, 12 березня, повідомили синоптики. В цей очікується тепла та ясна погода без опадів. Причому у деяких областях температура повітря досягне +17 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Погода на 12 березня від Укргідрометцентру
"В Україні погоду без опадів все ще визначатиме поле високого атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса", — йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків вдень на території країни буде незначний вітер — південний, південно-східний, який рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Щоправда, вночі у деяких областях температура повітря впаде до -2 °C.
"Щодо температурного режиму протягом доби, вночі за умов ясного неба, повітря охолоджуватиметься до +3...-2 °С, а вдень прогріватись до +12...+17 °С, дещо прохолодніше в Карпатах та на узбережжі морів +8...+13 °С", — додали синоптики.
У столиці України повітря вдень прогріється до +15 °С.
Прогноз погоди на сьогодні від Наталки Діденко
За словами синоптикині, 12 березня максимальна температура повітря в більшості областей буде +12...+18 °С.
"У Києві 12-го березня сонячно сухо і тепло, до +15 °С. Усі пильнуємо, коли проклюнеться перший зелений листочок", — додала вона.
Щоправда, Діденко зазначає, що гарна погода в Україні протримається до 17 березня, а далі — суттєве зниження температури.
Нагадаємо, у Харкові завтра, 12 березня, обіцяють теплу та малохмарну погоду без опадів. Попри незначний вітер в місті температура прогріється до 17 °С тепла.
Крім того, ми писали, що до кінця цього тижня в Україні зберігатиметься тепла та суха погода завдяки антициклону. У деяких областях повітря прогріється до +19 °С.
