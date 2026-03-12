Прогноз погоды в Украине на завтра - какой будет погода 13 марта

Люди гуляют по весенним улицам. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 марта, в Украине будет сохраняться теплая погода, как и в предыдущие дни. В частности, в некоторых регионах синоптики обещают до +20°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 13 марта

По данным гидрометцентра, завтра атмосферное давление будет слабо падать, однако погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления.

"В относительно теплой воздушной массе сохранится подобное распределение температуры к предыдущим дням",— говорится в прогнозе.

Также синоптики обещают малооблачность, правда, предупреждают о легком ветре — юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью на территории страны будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза; днем 12-17° тепла. Теплее всего будет на Закарпатье — там воздух прогреется до 20°. А самой холодной погода 13 марта будет в Карпатах и на побережье морей — 8-13°.

Прогноз погоды на 13 марта. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко завтра в регионах Украины будет теплая погода, а воздух прогреется до +17°. Однако специалист отмечает, что уже с 14 марта в регионах ожидается снижение температуры.

Как известно, также мы рассказывали о погоде в Украине до конца недели. По прогнозу синоптиков, ясная и теплая погода продержится до воскресенья.