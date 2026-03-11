Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптик Діденко розповіла, де завтра потеплішає до +18°C

Синоптик Діденко розповіла, де завтра потеплішає до +18°C

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 14:24
Прогноз погоди на 12 березня — де потепліє до +18
Люди гуляють по місту. Фото: Новини.LIVE

У середу, 12 березня, в Україні очікується тепла та сонячна погода завдяки впливу антициклону. У більшості регіонів температура повітря суттєво підвищиться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 12 березня

За прогнозом синоптика, максимальна температура повітря завтра становитиме +12…+18 °C. Майже по всій території країни пануватиме суха та ясна погода.

У Києві 12 березня також буде сонячно, без опадів і доволі тепло. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться приблизно до +15 °C.

Діденко відмітила, що така весняна погода дозволить українцям насолодитися сонцем і отримати більше природного вітаміну D.

Водночас у перспективі очікується зміна погодних умов. Уже 17 березня можливе зниження температури повітря.

Антициклон принесе потепління до України
Карта погоди на 12 березня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Україні

Раніше синоптики також прогнозували теплу погоду в Україні. У більшості регіонів вдень температура повітря підвищиться до +12…+17 °C.

Крім того, метеорологи повідомили, що вже цього тижня в Україну може прийде справжнє весняне потепління. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +19 °C, а погода залишатиметься сухою та теплою.

погода потепління Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації