Прогноз погоди на 12 березня — де потепліє до +18

У середу, 12 березня, в Україні очікується тепла та сонячна погода завдяки впливу антициклону. У більшості регіонів температура повітря суттєво підвищиться.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня

За прогнозом синоптика, максимальна температура повітря завтра становитиме +12…+18 °C. Майже по всій території країни пануватиме суха та ясна погода.

У Києві 12 березня також буде сонячно, без опадів і доволі тепло. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться приблизно до +15 °C.

Діденко відмітила, що така весняна погода дозволить українцям насолодитися сонцем і отримати більше природного вітаміну D.

Водночас у перспективі очікується зміна погодних умов. Уже 17 березня можливе зниження температури повітря.

Погода в Україні

Раніше синоптики також прогнозували теплу погоду в Україні. У більшості регіонів вдень температура повітря підвищиться до +12…+17 °C.

Крім того, метеорологи повідомили, що вже цього тижня в Україну може прийде справжнє весняне потепління. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +19 °C, а погода залишатиметься сухою та теплою.