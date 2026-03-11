Прогноз погоды в Украине на 12 марта — синоптик Диденко сообщила о потеплении

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В среду, 12 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона. В большинстве регионов температура воздуха существенно повысится.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта

По прогнозу синоптика, максимальная температура воздуха завтра составит +12...+18 °C. Почти по всей территории страны будет царить сухая и ясная погода.

В Киеве 12 марта также будет солнечно, без осадков и довольно тепло. Столбики термометров в столице поднимутся примерно до +15 °C.

Диденко отметила, что такая весенняя погода позволит украинцам насладиться солнцем и получить больше природного витамина D.

В то же время в перспективе ожидается изменение погодных условий. Уже 17 марта возможно снижение температуры воздуха.

Карта погоды на 12 марта. Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее синоптики также прогнозировали теплую погоду в Украине. В большинстве регионов днем температура воздуха повысится до +12...+17 °C.

Кроме того, метеорологи сообщили, что уже на этой неделе в Украину может придет настоящее весеннее потепление. Местами столбики термометров поднимутся до +19 °C, а погода будет оставаться сухой и теплой.