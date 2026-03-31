Синоптик Діденко попередила про зниження температури завтра

Дівчата гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 1 квітня, буде приємна та комфортна погода. Упродовж дня можливі дощі. Також у західних областях дещо знизиться температура.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 1 квітня

Діденко розповіла, що завтра упродовж дня можливі дощі через вплив південної циклонічності. Лише в Криму переважно без опадів.

Карта температур на 1 квітня. Фото: Метеопост

Температура повітря в більшості областей України очікується протягом дня в межах +12...+17 °С. Дещо прохолодніше буде в західних областях, вдень там очікується +6...+12 °С. В Карпатах теж температура буде нижче на кілька градусів.

Прогноз погоди у Києві 1 квітня

У Києві 1 квітня очікується періодично дощ та тепла погода. Температура повітря упродовж дня триматиметься до +15 °С.

