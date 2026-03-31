Синоптик Диденко предупредила о снижении температуры завтра
В Украине в среду, 1 апреля, будет приятная и комфортная погода. В течение дня возможны дожди. Также в западных областях несколько снизится температура.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 1 апреля
Диденко рассказала, что завтра в течение дня возможны дожди из-за влияния южной циклоничности. Только в Крыму преимущественно без осадков.
Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня в пределах +12...+17 °С. Несколько прохладнее будет в западных областях, днем там ожидается +6...+12 °С. В Карпатах тоже температура будет ниже на несколько градусов.
Прогноз погоды в Киеве 1 апреля
В Киеве 1 апреля ожидается периодически дождь и теплая погода. Температура воздуха в течение дня будет держаться до +15 °С.
Как сообщали Новини.LIVE, сегодня Гидрометцентр предупредил о дожде и мокром снеге. При этом температура воздуха прогреется до +19 °С.
Также синоптики давали прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля. В этот период ожидаются дожди в большинстве областей и мокрый снег в некоторых регионах.
