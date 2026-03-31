Синоптик Диденко предупредила о снижении температуры завтра

Девушки гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 1 апреля, будет приятная и комфортная погода. В течение дня возможны дожди. Также в западных областях несколько снизится температура.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 1 апреля

Диденко рассказала, что завтра в течение дня возможны дожди из-за влияния южной циклоничности. Только в Крыму преимущественно без осадков.

Карта температур на 1 апреля. Фото: Метеопост

Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня в пределах +12...+17 °С. Несколько прохладнее будет в западных областях, днем там ожидается +6...+12 °С. В Карпатах тоже температура будет ниже на несколько градусов.

Прогноз погоды в Киеве 1 апреля

В Киеве 1 апреля ожидается периодически дождь и теплая погода. Температура воздуха в течение дня будет держаться до +15 °С.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня Гидрометцентр предупредил о дожде и мокром снеге. При этом температура воздуха прогреется до +19 °С.

Также синоптики давали прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля. В этот период ожидаются дожди в большинстве областей и мокрый снег в некоторых регионах.