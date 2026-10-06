Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптик Діденко попередила про похолодання після тепла: прогноз на завтра

Синоптик Діденко попередила про похолодання після тепла: прогноз на завтра

Ua ru
6 жовтня 2026 16:29
Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня — Діденко прогнозує похолодання
Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У середу, 7 жовтня, в Україні очікується тепла осіння погода. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вдень температура повітря підніметься до +20…+24 °C. Найпрохолодніше буде на північному сході та сході країни. 

Про це синоптик повідомила у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода в Україні 7 жовтня

У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях стовпчики термометрів покажуть +17…+19 °C.

Синоптик Діденко попередила про похолодання після тепла: прогноз на завтра - фото 1
Погода в Україні 7 жовтня. Фото: скриншот

Опади 7 жовтня малоймовірні. На заході, у центральних та південних областях може побільшати хмарності, однак загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.

У Києві 7 жовтня опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме близько +20 °C. За словами Діденко, тепла погода збережеться і 8 жовтня. Саме 7 та 8 жовтня, за її прогнозом, будуть найтеплішими днями найближчого періоду.

Читайте також:

Водночас уже 9 жовтня погода почне змінюватися. Холодний атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні та частково центральні області, а температура повітря знизиться.

У суботу в Україні знову переважатиме суха погода, очікується багато сонця. Водночас температура буде значно нижчою — вдень переважно +12…+16 °C. Тепліше залишатиметься на півдні та південному сході, де повітря прогріється до +18…+24 °C.

Синоптик зазначила, що наступного тижня в Україні варто очікувати дощів та суттєвого похолодання. Водночас найближчі два дні ще подарують українцям теплу погоду.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні не прогнозують екстремальних магнітних бур, однак у середині місяця очікується геомагнітний шторм. Найбільш активний період припаде на 12–16 жовтня, що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні температура повітря в Україні очікується на 1–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця можливі різкі похолодання, нічні заморозки та перший сніг у високогір’ї Карпат.

погода осінь похолодання Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації