Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня — Діденко прогнозує похолодання

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У середу, 7 жовтня, в Україні очікується тепла осіння погода. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вдень температура повітря підніметься до +20…+24 °C. Найпрохолодніше буде на північному сході та сході країни.

Про це синоптик повідомила у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 7 жовтня

У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях стовпчики термометрів покажуть +17…+19 °C.

Погода в Україні 7 жовтня. Фото: скриншот

Опади 7 жовтня малоймовірні. На заході, у центральних та південних областях може побільшати хмарності, однак загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.

У Києві 7 жовтня опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме близько +20 °C. За словами Діденко, тепла погода збережеться і 8 жовтня. Саме 7 та 8 жовтня, за її прогнозом, будуть найтеплішими днями найближчого періоду.

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Водночас уже 9 жовтня погода почне змінюватися. Холодний атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні та частково центральні області, а температура повітря знизиться.

У суботу в Україні знову переважатиме суха погода, очікується багато сонця. Водночас температура буде значно нижчою — вдень переважно +12…+16 °C. Тепліше залишатиметься на півдні та південному сході, де повітря прогріється до +18…+24 °C.

Синоптик зазначила, що наступного тижня в Україні варто очікувати дощів та суттєвого похолодання. Водночас найближчі два дні ще подарують українцям теплу погоду.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні не прогнозують екстремальних магнітних бур, однак у середині місяця очікується геомагнітний шторм. Найбільш активний період припаде на 12–16 жовтня, що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні температура повітря в Україні очікується на 1–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця можливі різкі похолодання, нічні заморозки та перший сніг у високогір’ї Карпат.