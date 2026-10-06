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Главная Новости дня Синоптик Диденко предупредила о похолодании после тепла: прогноз на завтра

Синоптик Диденко предупредила о похолодании после тепла: прогноз на завтра

Ua ru
6 октября 2026 16:29
Прогноз погоды в Украине на 7 октября — Диденко прогнозирует похолодание
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В среду, 7 октября, в Украине ожидается теплая осенняя погода. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, днём температура воздуха поднимется до +20…+24 °C. Прохладнее всего будет на северо-востоке и востоке страны.

Об этом синоптик сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 7 октября

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях столбики термометров покажут +17…+19 °C.

Синоптик Диденко предупредила о похолодании после тепла: прогноз на завтра - фото 1
Погода в Украине 7 октября. Фото: скриншот

Осадки 7 октября маловероятны. На западе, в центральных и южных областях может увеличиться облачность, однако в целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве 7 октября осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит около +20 °C. По словам Диденко, теплая погода сохранится и 8 октября. Именно 7 и 8 октября, по ее прогнозу, будут самыми теплыми днями ближайшего периода.

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В то же время уже 9 октября погода начнет меняться. Холодный атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные и частично центральные области, а температура воздуха снизится.

В субботу в Украине снова будет преобладать сухая погода, ожидается много солнца. При этом температура будет значительно ниже — днем преимущественно +12…+16 °C. Теплее будет на юге и юго-востоке, где воздух прогреется до +18…+24 °C.

Синоптик отметила, что на следующей неделе в Украине стоит ожидать дождей и существенного похолодания. В то же время ближайшие два дня еще подарят украинцам теплую погоду.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре не прогнозируются экстремальные магнитные бури, однако в середине месяца ожидается геомагнитный шторм. Наиболее активный период придется на 12–16 октября, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре температура воздуха в Украине ожидается на 1–2 °C выше климатической нормы. В то же время во второй половине месяца возможны резкие похолодания, ночные заморозки и первый снег в высокогорье Карпат.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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