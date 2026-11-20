Жінки з парасольками на вулиці. Фото: Новини.LIVE

На вихідних, 21 та 22 листопада, в Україні поступово холоднішатиме. Субота ще буде відносно теплою, однак уже з неділі почне надходити холодніше повітря. Дощі пройдуть переважно в західних і північних областях 21 листопада.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Погода на вихідних в Україні

За прогнозом синоптика, у Карпатах можливий мокрий сніг. Увечері опади також можуть дістатися Черкаської, Полтавської та Харківської областей. На решті території країни істотних опадів не очікується. У суботу вдень температура становитиме +4...+7 °C, у центральних областях — +5...+10 °C, а на півдні — +10...+15 °C.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада. Фото: скриншот

У неділю, 22 листопада, почне холоднішати. За словами Діденко, у понеділок, 23 листопада, вдень температура місцями опуститься до нуля, а вночі можливі невеликі морози. Також прогнозують мокрий сніг, налипання опадів і ожеледицю на дорогах.

Прогноз погоди в Києві 22 листопада. Фото: скриншот

У Києві в суботу періодично дощитиме, температура вдень становитиме близько +6 °C. У неділю істотних опадів не очікується, проте похолоднішає до +3 °C. А вже в понеділок у столиці буде близько нуля, можливий мокрий сніг та ожеледиця.

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Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці листопада в Україні очікується поступове похолодання. Денна температура знизиться до +3...+5 °C, а вночі наближатиметься до нуля. Перші заморозки прогнозують уже 23 листопада.