Синоптик Діденко попередила про дощі та різке похолодання на вихідних
На вихідних, 21 та 22 листопада, в Україні поступово холоднішатиме. Субота ще буде відносно теплою, однак уже з неділі почне надходити холодніше повітря. Дощі пройдуть переважно в західних і північних областях 21 листопада.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Погода на вихідних в Україні
За прогнозом синоптика, у Карпатах можливий мокрий сніг. Увечері опади також можуть дістатися Черкаської, Полтавської та Харківської областей. На решті території країни істотних опадів не очікується. У суботу вдень температура становитиме +4...+7 °C, у центральних областях — +5...+10 °C, а на півдні — +10...+15 °C.
У неділю, 22 листопада, почне холоднішати. За словами Діденко, у понеділок, 23 листопада, вдень температура місцями опуститься до нуля, а вночі можливі невеликі морози. Також прогнозують мокрий сніг, налипання опадів і ожеледицю на дорогах.
У Києві в суботу періодично дощитиме, температура вдень становитиме близько +6 °C. У неділю істотних опадів не очікується, проте похолоднішає до +3 °C. А вже в понеділок у столиці буде близько нуля, можливий мокрий сніг та ожеледиця.
Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, хоча на початку місяця можливі короткочасні геомагнітні збурення. Метеозалежним людям варто стежити за змінами самопочуття, дотримуватися режиму сну, пити достатньо води та уникати надмірних навантажень.
Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці листопада в Україні очікується поступове похолодання. Денна температура знизиться до +3...+5 °C, а вночі наближатиметься до нуля. Перші заморозки прогнозують уже 23 листопада.