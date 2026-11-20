Женщины с зонтиками на улице. Фото: Новини.LIVE

В выходные, 21 и 22 ноября, в Украине будет постепенно холодать. Суббота ещё будет относительно тёплой, однако уже с воскресенья начнёт поступать более холодный воздух. Дожди пройдут преимущественно в западных и северных областях 21 ноября.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передает Новини.LIVE.

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Погода на выходных в Украине

По прогнозу синоптика, в Карпатах возможен мокрый снег. Вечером осадки также могут достичь Черкасской, Полтавской и Харьковской областей. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается. В субботу днем температура составит +4...+7 °C, в центральных областях — +5...+10 °C, а на юге — +10...+15 °C.

Прогноз погоды в Украине на 21 ноября. Фото: скриншот

В воскресенье, 22 ноября, начнёт холодать. По словам Диденко, в понедельник, 23 ноября, днём температура местами опустится до нуля, а ночью возможны небольшие морозы. Также прогнозируются мокрый снег, налипание осадков и гололед на дорогах.

Прогноз погоды в Киеве на 22 ноября. Фото: скриншот

В Киеве в субботу будет периодически идти дождь, дневная температура составит около +6 °C. В воскресенье существенных осадков не ожидается, однако похолодает до +3 °C. А уже в понедельник в столице будет около нуля, возможен мокрый снег и гололед.

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Как сообщали Новини.LIVE, в конце ноября в Украине ожидается постепенное похолодание. Дневная температура снизится до +3...+5 °C, а ночью будет приближаться к нулю. Первые заморозки прогнозируют уже 23 ноября.