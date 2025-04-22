Удари КАБами по Харкову - Синєгубов розповів деталі - новини

Олег Синєгубов та Галина Остаповець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завдяки операції ЗСУ на Курщині вдалося зменшити кількість ударів керованими авіаційними бомбами (КАБи) по місту Харків. Загалом захист міста та області постійно знаходиться на порядку денному за участю Президента та вищого військового командування.

Про це Новини.LIVE сказав голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Як тільки розпочалася Курська операція — в рази зменшилися удари КАБАми по Харківщині. Адже ворог сконцентрував свої сили на Курському напрямку, де наші воїни проводили відповідні дії. Наразі ми фіксуємо до максимум 10 керованих авіабомб по нашій території. Було 60. Це виключно заслуга наших Збройних Сил", — уточнив Синєгубов.

За його словами, посилення і захист безпосередньо міста Харків та населених пунктів Харківської області — постійно на порядку денному на всіх нарадах за участю Президента та вищого військового командування.

Нагадаємо, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, до початку наступного навчального року у кожному районі міста з’явиться підземна школа.

Водночас мер міста також назвав суму збитків, які російська війна принесла місту та розповів, скільки саме будівель пошкоджено.

