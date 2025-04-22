Удары КАБами по Харькову - Синегубов рассказал детали - новости

Олег Синегубов и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Благодаря операции ВСУ на Курщине удалось уменьшить количество ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБы) по городу Харьков. В целом защита города и области постоянно находится на повестке дня с участием Президента и высшего военного командования.

Об этом Новини.LIVE сказал председатель Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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"Как только началась Курская операция — в разы уменьшились удары КАБАми по Харьковщине. Ведь враг сконцентрировал свои силы на Курском направлении, где наши воины проводили соответствующие действия. Сейчас мы фиксируем до максимум 10 управляемых авиабомб по нашей территории. Было 60. Это исключительно заслуга наших Вооруженных Сил", — уточнил Синегубов.

По его словам, усиление и защита непосредственно города Харьков и населенных пунктов Харьковской области — постоянно на повестке дня на всех совещаниях с участием Президента и высшего военного командования.

Напомним, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, к началу следующего учебного года в каждом районе города появится подземная школа.

Вместе с тем мэр города также назвал сумму убытков, которые российская война принесла городу и рассказал, сколько именно зданий повреждено.