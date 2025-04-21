Підземні школи у Харкові - Терехов назвав цифри

Ігор Терехов та Галина Остаповець

22 квітня у Харкові планують відкрити ще дві підземні школи, що збудовані коштом міського бюджету. Загалом до початку наступного навчального року у місті планують відкрити по одній підземній школі у кожному районі.

Про це мер Харкова Ігор Терехов сказав в коментарі Новини.LIVE.

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"Ми переобладнали під підземну школу метрополітен. Але ми чудово розуміємо, що наші діти потребують навчання. Тому ми побудували дві школи під землею, розраховані на 1000 учнів. Бачимо величезний попит, тому 22 квітня відкриємо ще дві підземні школи", — відзначив мер.

За словами Терехова, одна зі шкіл відкриють у Шевченківському районі міста, другу – в Основ'янському.

"Цей район подалі від центру міста, тому дітям було незручно добиратися до метрополітену. Закінчуємо всі приготування і вже 22 квітня плануємо відкриття. Школи збудовано за кошти міського бюджету. Але ми будуємо ще, практично в усіх районах, щоби з 1 вересня діти мали можливість навчатися очно", — підсумував Терехов.

Нагадаємо, мер Харкова назвав суму збитків, які війна РФ принесла Харкову, а також розповів, скільки саме будівель пошкоджено у місті.

А на Великдень, 20 квітня, у Харківському Екопарку випустили на волю понад сто диких тварин. Зокрема, йдеться про білок, кабанів, черепах та качок.

