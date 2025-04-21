Подземные школы в Харькове - Терехов назвал цифры

Игорь Терехов и Галина Остаповец

22 апреля в Харькове планируют открыть еще две подземные школы, построенные за счет городского бюджета. Всего до начала следующего учебного года в городе планируют открыть по одной подземной школе в каждом районе.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Мы переоборудовали под подземную школу метрополитен. Но мы прекрасно понимаем, что наши дети нуждаются в обучении. Поэтому мы построили две школы под землей, рассчитанные на 1000 учеников. Видим огромный спрос, поэтому 22 апреля откроем еще две подземные школы", — отметил мэр.

По словам Терехова, одна из школ откроют в Шевченковском районе города, вторую — в Основянском.

"Этот район подальше от центра города, поэтому детям было неудобно добираться до метрополитена. Заканчиваем все приготовления и уже 22 апреля планируем открытие. Школы построены за средства городского бюджета. Но мы строим еще, практически во всех районах, чтобы с 1 сентября дети имели возможность учиться очно", — подытожил Терехов.

Напомним, мэр Харькова назвал сумму убытков, которые война РФ принесла Харькову, а также рассказал, сколько именно зданий повреждено в городе.

А на Пасху, 20 апреля, в Харьковском Экопарке выпустили на волю более ста диких животных. В частности, речь идет о белках, кабанах, черепахах и утках.