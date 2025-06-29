Ерік Трамп може балотуватися у президенти США

Син Дональд Трампа Ерік. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Молодший син Дональда Трампа — Ерік Трамп не виключає можливості балотуватися в президенти США. За його словами, для нього або інших членів його сім’ї "політичний шлях буде легким".

Про це Ерік Трамп сказав в інтерв’ю Financial Times.

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Видання повідомляє, що з усім дітей Дональда Трампа Ерік найменше залучений до політика і більше знається на сімейному бізнесу. Це не скажеш про Дональд-молодшого, який допомагав батьку у передвиборчій кампанії, та про доньку Іванку, яка працювала у першій адміністрації Трампа.

Однак Ерік не відкинув можливості балотуватися на президентських виборах у 2028 році. Він наголосив, що "час покаже" і якщо йому, або комусь з його родини доведеться висунути свою кандидатуру, цей "політичний шлях буде неважким".

"Справжнє питання таке: "А чи хочеш ти втягувати в це інших членів своєї родини?". Хотів би я, щоб мої діти прожили те саме, що довелося пережити мені за останнє десятиліття? Знаєте, якби відповідь була "так", то політичний шлях був би легким, тобто, я думаю, я міг би це зробити. І, до речі, думаю, що інші члени нашої родини теж могли б", — наголосив син Трампа.

Він також додав, що його "абсолютно не вражає більшість політиків", і він вважає, що сам міг би робити все дуже ефективно.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відповів, чи планує балотуватися на третій термін. Він наголосив, що йому вистачить два терміни, разом із попереднім.

Також він пояснив, що спонукало Трампа піти на другий президентський термін. Перед цим він знову повторив свої заяви, що вибори 2020 року нібито були сфальсифіковані.