Эрик Трамп может баллотироваться в президенты США

Сын Дональд Трампа Эрик. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Младший сын Дональда Трампа — Эрик Трамп не исключает возможности баллотироваться в президенты США. По его словам, для него или других членов его семьи "политический путь будет легким".

Об этом Эрик Трамп сказал в интервью Financial Times.

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Издание сообщает, что из всех детей Дональда Трампа Эрик меньше всего вовлечен в политику и больше разбирается в семейном бизнесе. Это не скажешь о Дональд-младшем, который помогал отцу в предвыборной кампании, и о дочери Иванке, которая работала в первой администрации Трампа.

Однако Эрик не исключил возможности баллотироваться на президентских выборах в 2028 году. Он отметил, что "время покажет", и если ему или кому-то из его семьи придется выдвинуть свою кандидатуру, этот "политический путь будет нетрудным".

"Настоящий вопрос такой: "А хочешь ли ты втягивать в это других членов своей семьи?". Хотел бы я, чтобы мои дети прожили то же, что пришлось пережить мне за последнее десятилетие? Знаете, если бы ответ был "да", то политический путь был бы легким, то есть, я думаю, я мог бы это сделать. И, кстати, думаю, что другие члены нашей семьи тоже могли бы", — подчеркнул сын Трампа.

Он также добавил, что его "совершенно не впечатляет большинство политиков", и он считает, что сам мог бы делать все очень эффективно.

Напомним, ранее Дональд Трамп ответил, планирует ли баллотироваться на третий срок. Он отметил, что ему хватит два срока, вместе с предыдущим.

Также он объяснил, что побудило Трампа пойти на второй президентский срок. Перед этим он снова повторил свои заявления, что выборы 2020 года якобы были сфальсифицированы.