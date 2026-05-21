Символ перемоги: діти вишили для Буданова особливу сорочку-оберіг

Кирило Буданов у вишиванці. Фото: facebook.com/nbukids

До Дня вишиванки керівник Офісу президента України Кирило Буданов отримав унікальний подарунок — сорочку, яку власноруч вишивали юні українці, читачі та відвідувачі Національної бібліотеки України для дітей.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили на офіційній сторінці бібліотеки у Facebook.

Вишиванка для Кирила Буданова

Вишиванку передала очільнику ОП генеральна директорка бібліотеки Алла Гордієнко ще на світанку, до початку робочого дня. Буданов одразу приміряв подарунок і подякував усім, хто долучився до створення символічного оберега.

У дизайні сорочки використані козацькі та державницькі символи, а також образи кота, жаби та сови — як символи пильності, інтуїції та спостережливості, близькі Герою.

Вишиванка створювалася в рамках проєкту "Вишиванка для Героя", який існує з 2023 року: діти голосують за видатних українців і власноруч вишивають переможцю сорочку. До вишивального руху загалом долучилося понад 4 000 осіб.

Читайте також:

"Ми щасливі, що до Дня вишиванки діти встигли вишити сорочку Кирилу Буданову, закодувати її на звитягу і перемогу, і саме сьогодні вишита сорочка лягла на плечі Героя — дитячого кумира-захисника", — зазначили у бібліотеці.

Як писали Новини.LIVE, у День вишиванки Кирило Буданов звернувся до українців. Він наголосив на символічному значенні цього свята для нації.

Також керівник ОПУ заявив, що Україна не може чекати десятиріччями на вступ до ЄС. За словами керівника ОПУ, жодна з країн не стикалася з таким на шляху до вступу в Євросоюз.