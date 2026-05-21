Символ победы: дети вышили для Буданова особую рубашку-оберег

Кирилл Буданов в вышиванке. Фото: facebook.com/nbukids

Ко Дню вышиванки руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов получил уникальный подарок — рубашку, которую собственноручно вышивали юные украинцы, читатели и посетители Национальной библиотеки Украины для детей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили на официальной странице библиотеки в Facebook.

Вышиванка для Кирилла Буданова

Вышиванку передала главе ОП генеральный директор библиотеки Алла Гордиенко еще на рассвете, до начала рабочего дня. Буданов сразу примерил подарок и поблагодарил всех, кто присоединился к созданию символического оберега.

В дизайне рубашки использованы казацкие и государственные символы, а также образы кота, лягушки и совы — как символы бдительности, интуиции и наблюдательности, близкие Герою.

Вышиванка создавалась в рамках проекта "Вышиванка для Героя", который существует с 2023 года: дети голосуют за выдающихся украинцев и собственноручно вышивают победителю рубашку. К вышивальному движению в целом присоединилось более 4 000 человек.

"Мы счастливы, что ко Дню вышиванки дети успели вышить рубашку Кириллу Буданову, закодировать ее на победу и победу, и именно сегодня вышитая рубашка легла на плечи Героя — детского кумира-защитника", — отметили в библиотеке.

