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Головна Новини дня Сильний вітер та мокрий сніг: погода в Україні на завтра від Діденко

Сильний вітер та мокрий сніг: погода в Україні на завтра від Діденко

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5 листопада 2026 15:14
Погода в Україні 6 листопада: Діденко прогнозує мокрий сніг Новини.LIVE
Жінка йде містом з парасолею під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 6 листопада, в Україні очікується холодна та вітряна погода. У більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Денна температура повітря становитиме +4…+8 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз Наталки Діденко.

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Погода в Україні на 6 листопада

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт. Через це опади охоплять більшість регіонів: очікуються дощі, а в північних областях, подекуди в центральних та східних районах — мокрий сніг.

Водночас західні області перебуватимуть під впливом північного антициклону. Там переважно буде без опадів.

У більшості регіонів країни також прогнозують сильний північний вітер, місцями з поривами штормової сили. Через це синоптикиня радить одягатися тепліше, ніж зазвичай за такої температури.

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У столиці в п’ятницю також очікується дощ, місцями можливий мокрий сніг. Крім того, протягом дня дутиме сильний північний вітер. Максимальна температура повітря становитиме близько +5 °C.

Коли в Україну прийде потепління

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, потепління, яке очікували після 10 листопада, відкладається. Тепліша погода прогнозується 15–16 листопада, тобто наприкінці наступного тижня.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що зима 2027 року в Україні очікується на 1–2 °C теплішою за кліматичну норму, водночас кількість опадів може перевищити норму на 20–40%. Через переважання теплого атлантичного повітря замість снігу часто випадатимуть дощі та мокрий сніг, а стійкий сніговий покрив малоймовірний. Коливання температури поблизу нуля можуть спричинити ожеледь, крижаний дощ і налипання мокрого снігу, повідомила кліматологиня Віра Балабух.

Новини.LIVE писали, що впродовж листопада в Україні очікується поступове зниження температури: якщо на початку місяця вдень буде до +12 °C, то наприкінці — лише +2…+3 °C. Із середини місяця денні показники опустяться до +3…+5 °C, а в ніч проти 23–24 листопада прогнозують перші заморозки до -2 °C. Наприкінці місяця нічна температура становитиме -2…0 °C, переважатиме хмарна погода з проясненнями, невеликі дощі можливі 19 та 21 листопада.

осінь сніг Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні заморозки
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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