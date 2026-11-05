Женщина идет по городу с зонтиком во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 6 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода. В большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Дневная температура воздуха составит +4…+8 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

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Погода в Украине на 6 ноября

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра территорию Украины пересечет холодный атмосферный фронт. Из-за этого осадки охватят большинство регионов: ожидаются дожди, а в северных областях, местами в центральных и восточных районах — мокрый снег.

В то же время западные области будут находиться под влиянием северного антициклона. Там преимущественно будет без осадков.

В большинстве регионов страны также прогнозируется сильный северный ветер, местами с порывами штормовой силы. В связи с этим синоптик советует одеваться теплее, чем обычно при такой температуре.

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В столице в пятницу также ожидается дождь, местами возможен мокрый снег. Кроме того, в течение дня будет дуть сильный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит около +5 °C.

Когда в Украину придет потепление

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, потепление, которое ожидалось после 10 ноября, откладывается. Более тёплая погода прогнозируется на 15–16 ноября, то есть в конце следующей недели.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что зима 2027 года в Украине ожидается на 1–2 °C теплее климатической нормы, при этом количество осадков может превысить норму на 20–40%. Из-за преобладания тёплого атлантического воздуха вместо снега часто будут выпадать дожди и мокрый снег, а устойчивый снежный покров маловероятен. Колебания температуры вблизи нуля могут вызвать гололед, ледяной дождь и налипание мокрого снега, сообщила климатолог Вера Балабух.

Новини.LIVE писали, что в течение ноября в Украине ожидается постепенное понижение температуры: если в начале месяца днем будет до +12 °C, то в конце — всего +2…+3 °C. С середины месяца дневные показатели опустятся до +3…+5 °C, а в ночь с 23 на 24 ноября прогнозируются первые заморозки до -2 °C. В конце месяца ночная температура составит -2…0 °C, преобладает облачная погода с прояснениями, небольшие дожди возможны 19 и 21 ноября.