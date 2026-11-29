Діти їздять на санчатах. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

30 листопада в Україні буде холодним, а в окремих регіонах погіршаться умови на дорогах. Водіям варто бути особливо уважними через можливу ожеледицю, тоді як на півдні країни очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 30 листопада

У неділю в Україні прогнозують невелику хмарність. Переважно опадів не буде, проте на крайньому півдні місцями можливий невеликий сніг або мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада. Фото: Укргідрометцентр

У більшості західних і центральних областей на дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця.

Вітер буде північно-східним, а в західних регіонах — південно-східним. Його швидкість становитиме 5–12 м/с. Водночас у південній частині країни очікуються пориви до 15–20 м/с, а в Криму та на Приазов'ї — до 22 м/с.

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Якою буде температура повітря

Уночі температура в більшості областей становитиме -9°...-4°С. У західних, центральних і Сумській областях місцями похолодає до -12°С, а в Карпатах — до -17°...-13°С.

Удень стовпчики термометрів покажуть -5°...0°С. Трохи тепліше буде на Закарпатті та півдні, де температура коливатиметься від -2°...+3°С.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що перший тиждень грудня в Україні мине з нічними морозами, які подекуди сягатимуть -16 °C. На початку місяця переважатиме суха погода, а ближче до вихідних у західних і південних областях можливі сніг, мокрий сніг та дощ.

Також став відомий прогноз геомагнітної активності на грудень. Найпомітніші збурення магнітного поля Землі очікуються 24–25 грудня, а слабші коливання можливі 6, 14–15 та 17–18 грудня. У такі періоди метеочутливі люди можуть скаржитися на втому, головний біль і порушення сну.