Дети катаются на санках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

30 ноября в Украине будет холодно, а в отдельных регионах ухудшатся условия на дорогах. Водителям следует быть особенно внимательными из-за возможного гололеда, а на юге страны ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 30 ноября

В воскресенье в Украине прогнозируется небольшая облачность. В основном осадков не будет, однако на крайнем юге местами возможен небольшой снег или мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 30 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами будет образовываться гололед.

Ветер будет северо-восточным, а в западных регионах — юго-восточным. Его скорость составит 5–12 м/с. В то же время в южной части страны ожидаются порывы до 15–20 м/с, а в Крыму и на Приазовье — до 22 м/с.

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Какой будет температура воздуха

Ночью температура в большинстве областей составит -9°...-4°С. В западных, центральных и Сумской областях местами похолодает до -12°С, а в Карпатах — до -17°...-13°С.

Днём столбики термометров покажут -5°...0°С. Немного теплее будет в Закарпатье и на юге, где температура будет колебаться от -2°...+3°С.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что первая неделя декабря в Украине пройдет с ночными морозами, которые местами достигнут -16 °C. В начале месяца будет преобладать сухая погода, а ближе к выходным в западных и южных областях возможны снег, мокрый снег и дождь.

Также стал известен прогноз геомагнитной активности на декабрь. Наиболее заметные возмущения магнитного поля Земли ожидаются 24–25 декабря, а более слабые колебания возможны 6, 14–15 и 17–18 декабря. В такие периоды метеочувствительные люди могут жаловаться на усталость, головную боль и нарушения сна.