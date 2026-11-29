Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Начало декабря в Украине будет холодным, но в основном без осадков. В течение недели сохранится зимняя погода с ночными морозами до -16 °C, облачностью и периодическими прояснениями. В то же время ближе к выходным в некоторых регионах возможны снег, мокрый снег и дождь.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на неделю в Украине

В начале декабря ночью температура будет колебаться в пределах -5…-10 °C, а на западе местами опускаться до -16 °C. Днем будет несколько теплее. На юге и в Закарпатье температурные показатели будут выше.

Прогноз погоды на начало декабря. Фото: скриншот

В середине недели существенных изменений в погоде не предвидится. В большинстве областей будет сухо, а днем температура местами приблизится к плюсовым значениям. Ночью ожидается -4...-9 °C. В утренние часы местами возможны туманы и изморозь, из-за чего на дорогах и тротуарах может быть скользко.

Ближе к выходным погода станет более переменчивой. В западных и южных областях местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода. Температура днём составит около -3…+2 °C.

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В воскресенье осадки еще возможны на юге Украины, тогда как в других регионах существенных снегопадов или дождей не ожидается. Ночью прогнозируют -3…-8 °C, местами до -10 °C. В Крыму будет несколько теплее.

Как сообщали Новини.LIVE, в декабре ожидается несколько периодов геомагнитных возмущений. Слабую активность прогнозируют на 14–15 и 17–18 декабря, а самый интенсивный эпизод месяца — на 24–25 декабря. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуют следить за артериальным давлением, избегать чрезмерных физических нагрузок и уделять достаточно времени отдыху.

Ранее мы писали, что по предварительным прогнозам климатологов, зима 2026–2027 годов может оказаться теплее обычной. В частности, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечала, что средняя температура в зимние месяцы может быть на 1–2 °C выше климатической нормы.