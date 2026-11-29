Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Початок грудня в Україні буде холодним, але здебільшого без опадів. Упродовж тижня збережеться зимова погода з нічними морозами до -16 °C, хмарністю та періодичними проясненнями. Водночас ближче до вихідних у частині регіонів можливі сніг, мокрий сніг і дощ.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на тиждень в Україні

На початку грудня, уночі температура коливатиметься в межах -5…-10 °C, а на заході місцями опускатиметься до -16 °C. Удень буде дещо тепліше. На півдні та Закарпатті температурні показники будуть вищими.

Прогноз погоди на початок грудня. Фото: скриншот

У середині тижня істотних змін у погоді не передбачається. У більшості областей залишатиметься сухо, а вдень температура місцями наближатиметься до плюсових значень. Уночі очікується -4...-9 °C. У ранкові години подекуди можливі тумани та паморозь, через що на дорогах і тротуарах може бути слизько.

Ближче до вихідних погода стане мінливішою. У західних і південних областях місцями пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу або дощу. На решті території країни переважатиме суха погода. Температура вдень становитиме близько -3…+2 °C.

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У неділю опади ще можливі на півдні України, тоді як в інших регіонах істотних снігопадів чи дощів не очікується. Уночі прогнозують -3…-8 °C, місцями до -10 °C. У Криму буде дещо тепліше.

Як повідомляли Новини.LIVE, у грудні очікується кілька періодів геомагнітних збурень. Слабку активність прогнозують на 14–15 та 17–18 грудня, а найінтенсивніший епізод місяця — на 24–25 грудня. Людям із захворюваннями серцево-судинної системи рекомендують стежити за артеріальним тиском, уникати надмірних фізичних навантажень і приділяти достатньо часу відпочинку.

Раніше ми писали, що за попередніми прогнозами кліматологів, зима 2026–2027 років може виявитися теплішою за звичайну. Зокрема, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначала, що середня температура протягом зимових місяців може бути на 1–2 °C вищою за кліматичну норму.