Книга "Сильні жінки сильної країни" — мета та головні тези

Ірина Никорак та Валерій Залужний з книгою. Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка України Ірина Никорак написала книгу, присвячену українським жінкам. Вона має назву "Сильні жінки сильної країни".

Про це вона розповіла в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Роль жінок в армії

За словами авторки, вона і не мріяла про написання книги, а спочатку виникла ідея фільмувати історії жінок на фронті для Youtube-каналу.

"Під час цих відвертих розмов я зрозуміла, наскільки їхні історії важливі. Хочу, аби світ знав, як українські жінки приймають найбільший виклик сьогодення і найбільшу несправедливість у 21 столітті", — сказала вона.

Никорак зауважила, що Україна є найбільшою країною у новітній історії світу за кількістю жінок на полі бою. Але водночас ми нічого не знаємо про цих дівчат: матерів, доньок, дружин та сестер. Адже частина з них до повномасштабної війни була цивільними та пішла воювати добровільно. Ще десятки тисяч стали на захист країни з 2014 року.

Відомо, що жінки в українській армії виконують такі ж бойові завдання, як і чоловіки. На передовій перебувають багато дівчат-снайперок, артилеристок, танкісток, штурмовиків, бойових медикинь та розвідниць.

Тому ця книга є не просто збірником історій, а й документом свободи та нашої боротьби. Історії жінок вчать жити, не зраджувати собі та знаходити сили навіть у найтяжчих умовах. Авторка вірить, що ця книга стане історичною пам'яткою для майбутніх поколінь.

Ірина Никорак з книгою. Фото: Новини.LIVE

Зміна поглядів на війну

На запитання, чи є у книзі історії, які стали для авторки особистим відкриттям або змінили її погляди на війну, вона відповіла, що беззаперечно. Кожна розповідь у книзі — це відкриття, бо це історії від жінок, які не зламалися попри все.

"Жінок, які попри стереотипи і несприйняття, йшли до своєї мети і працювали над собою, щоб бути першими і кращими. Жінок, які знаходили внутрішні сили у суворих бойових буднях не впасти духом, підтримати себе, побратимів та посестер, зберігаючи оптимізм і не втрачаючи віри. Жінок, які здатні поєднувати материнство і, до прикладу, командування бойовим підрозділом", — наголосила Никорак.

Вона уточнила, що ці жінки не лише витримали труднощі війни, а й перетворили її на свій особистий виклик та перемогу. Авторка переконана, що завдяки захисницям ми відстоїмо свою самоідентичність і свободу.

Ірина Никорак з книгою. Фото: Новини.LIVE

Перший примірник книги

Коли Никорак отримала перший надрукований екземпляр, вона відчула момент гордості за кожну героїню та вдячність всій команді. Авторка порівняла це відчуття з першим коханням, яке переповнює спокоєм та одночасно адреналіном, натхненністю творити та мати крила.

Вона розповіла, що особливо її потішило те, що перший примірник підписав особисто генерал Валерій Залужний, адже він писав передмову до книги. Також книгу підтримала спеціальна представниця Генсека НАТО у справах жінок, миру і безпеки Ірен Фелін, що є знаком поваги до України.

"За право жити вільно і мати демократичну країну ми платимо найвищу ціну — життя. Тому, ця книга є також даниною шани кожному та кожній, хто загинув за Україну", — сказала Никорак.

Найскладніші моменти під час роботи над книгою

Зі слів авторки, найскладнішим для неї були втрати — загибель яскравих особистостей та вірних синів і доньок країни.

Вона уточнила, що, на жаль, двох героїнь книги уже немає з нами — госпітальєрка Ірина Цибух "Чека" і військовослужбовиця Шура Рязанцева "Ялта" загинули під час захисту України.

Никорак наголосила, що з цим не можна змиритися та не можна забути. Тому збереження пам'яті про них було головною мотивацією завершити роботу.

Ірина Никорак з книгою. Фото: Новини.LIVE

Головне послання книги

На думку авторки книги, на третьому році повномасштабної війни в Україні досі є люди, які не залучені до допомоги та намагаються абстрагуватися від реальності й жити своїм "умовно мирним" життям.

Никорак наголосила, що кожен хоче цього, зокрема, й дівчата, які пішли добровольцями в армію — також мають родини, мріють про відпочинок та майбутнє. Головним посланням книги є єдність, бо лише так українцям вдасться зберегти державність і право нації на існування.

"Головне, що я хочу також донести, що жінки — це не лише тил, це і передова. А вона потребує підтримки щосекунди!

Ця книга — про цінності, про сенси і саме історії героїнь книги "Сильні жінки сильної країни" змушують кожного переосмислити своє місце та роль в суспільстві", — додала вона.

Нагадаємо, захисник України та письменник Олександр Михед увійшов до списку 20 авторів кращих книжок 2024 року британського видання The Telegraph.

Також ми писали, що Мінкульт за два роки витратив понад 24 мільйони гривень на книжки, які мають зміцнювати національну єдність українців.