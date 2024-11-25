Книга "Сильные женщины сильной страны" - цель и главные тезисы

Ирина Никорак и Валерий Залужный с книгой. Фото: Новини.LIVE

Народная депутат Украины Ирина Никорак написала книгу, посвященную украинским женщинам. Она называется "Сильні жінки сильної країни".

Об этом она рассказала в интервью для Новини.LIVE.

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По словам автора, она и не мечтала о написании книги, а сначала возникла идея снимать истории женщин на фронте для Youtube-канала.

"Во время этих откровенных разговоров я поняла, насколько их истории важны. Хочу, чтобы мир знал, как украинские женщины принимают наибольший вызов сегодняшнего дня и наибольшую несправедливость в 21 веке", — сказала она.

Никорак отметила, что Украина является самой большой страной в новейшей истории мира по количеству женщин на поле боя. Но в то же время мы ничего не знаем об этих девушках: матерях, дочерях, женах и сестрах. Ведь часть из них до полномасштабной войны были гражданскими и пошли воевать добровольно. Еще десятки тысяч встали на защиту страны с 2014 года.

Известно, что женщины в украинской армии выполняют такие же боевые задачи как мужчины. На передовой находятся много девушек-снайперов, артиллеристов, танкистов, штурмовиков, боевых медиков и разведчиков.

Поэтому эта книга не просто сборник историй, но и документ свободы и нашей борьбы. Истории женщин учат жить, не изменять себе и находить силы даже в самых тяжелых условиях. Автор верит, что эта книга станет исторической памяткой для будущих поколений.

Ирина Никорак с книгой. Фото: Новини.LIVE

Смена взглядов на войну

На вопрос, есть ли в книге истории, ставшие для автора личным открытием или изменившие ее взгляды на войну, она ответила, что бесспорно. Каждый рассказ в книге — это открытие, потому что это истории от женщин, которые не сломались, несмотря ни на что.

"Женщин, которые, несмотря на стереотипы и неприятие, шли к своей цели и работали над собой, чтобы быть первыми и лучшими. Женщин, которые находили внутренние силы, в суровых боевых буднях, не упасть духом, поддержать себя, собратьев и сестер, сохраняя оптимизм и не теряя веры. Женщин, которые способны сочетать материнство и, к примеру, командование боевым подразделением", — подчеркнула Никорак.

Она уточнила, что эти женщины не только выдержали трудности войны, но и превратили ее в свой личный вызов и победу. Автор убеждена, что благодаря защитницам мы отстоим свою самоидентичность и свободу.

Ирина Никорак с книгой. Фото: Новини.LIVE

Первый экземпляр книги

Когда Никорак получила первый напечатанный экземпляр, она почувствовала гордость за каждого героя и благодарность всей команде. Автор сравнила это ощущение с первой любовью, которая переполняет спокойствием и одновременно адреналином, вдохновленностью творить и иметь крылья.

Она рассказала, что особенно порадовало то, что первый экземпляр подписал лично Генерал Валерий Залужный, ведь он писал предисловие к книге. Также книгу поддержала специальный представитель Генсека НАТО по делам женщин, мира и безопасности Ирэн Фелин, что является знаком уважения к Украине.

"За право жить свободно и иметь демократическую страну мы платим самую высокую цену — жизнь. Поэтому, эта книга — также дань уважения каждому и каждому, кто погиб за Украину", — сказала Никорак.

Самые сложные моменты при работе над книгой

По словам автора, самым сложным для нее были потери — гибель ярких личностей и верных сыновей и дочерей страны.

Она уточнила, что к сожалению двух героинь книги уже нет с нами — госпитальер Ирина Цыбух "Чека" и военнослужащая Шура Рязанцева "Ялта" погибли во время защиты Украины.

Никорак подчеркнула, что с этим нельзя смириться и забыть нельзя. Поэтому сохранение памяти о них было главной мотивацией завершить работу.

Ирина Никорак с книгой. Фото: Новини.LIVE

Главное послание книги

По мнению автора книги, на третьем году полномасштабной войны в Украине до сих пор есть люди, которые не вовлечены в помощь и пытаются абстрагироваться от реальности и жить своей "условно мирной" жизнью.

Никорак подчеркнула, что каждый хочет этого, в частности, и девушки, которые пошли добровольцами в армию — у них тоже есть семьи, они мечтают об отдыхе и будущем. Главным посланием книги является единство, потому что так украинцам удастся сохранить государственность и право нации на существование.

"Главное, что я хочу также донести, что женщины — это не только тыл, это и передовая. А она нуждается в поддержке ежесекундно! Эта книга — о ценностях, о смыслах и именно историях героинь книги "Сильні жінки сильної країни" заставляют каждого переосмыслить свое место и роль в обществе", — добавила она.

Напомним, защитник Украины и писатель Александр Михед вошел в список 20 авторов лучших книг 2024 года британского издания The Telegraph.

Также мы писали, что Минкульт за два года потратил более 24 миллионов гривен на книги, которые должны укреплять национальное единство украинцев.