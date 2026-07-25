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Головна Новини дня Сильні дощі та грози накриють кілька областей: прогноз погоди на завтра

Сильні дощі та грози накриють кілька областей: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 17:48
Погода в Україні 26 липня — де прогнозують дощі та якою буде температура
Люди під парасолею. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 26 липня, в Україні очікується мінлива хмарність та контрастна погода. У більшості областей день пройде без опадів, однак у східних регіонах прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр. 

Якою буде погода в Україні 26 липня

За даними синоптиків, опади очікуються у східних областях, а також місцями в Приазов'ї та Криму. Водночас у Луганській та Донецькій областях прогнозують значні дощі. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Погода на 26 липня
Карта температур в Україні на 26 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Лише у західних областях він змінить напрямок на південно-західний.

Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °C, удень повітря прогріється до +24...+29 °C. У східних областях буде дещо прохолодніше — +20...+25 °C вдень.

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Як писали Новини.LIVE, 25 липня в частині регіонів України будуть дощі та грози. Попри це упродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +21...+26 °С.

Водночас синоптики дали прогноз магнітних бур на 25 липня. Попри те, що на Сонці було кілька спалахів, метеозалежні можуть перепочити. 

погода дощ температура повітря
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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