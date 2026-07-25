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Головна Новини дня Стануть у пригоді парасольки: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Стануть у пригоді парасольки: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 06:25
Погода сьогодні, 25 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Reuters

Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 липня, надали синоптики. Уночі без опадів. Удень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою.

Про це 24 липня повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 25 липня

Погода в Україні 25 липня 2026 року
Карта "Погода в Україні 25 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер сягне 5–10 м/с.

Уночі температура знизиться до +10...+15 °С, на південному сході та узбережжі моря — до +19 °С. Удень потеплішає до +21...+26 °С. У Карпатах уночі похолодає до +5...+10 °С, а вдень повітря прогріється до +13...+18 °С.

Температури в Україні 25 липня 2026 року
Карта температур в Україні станом на 15:00 25 липня від Meteopost.com

У Києві та на Київщині вночі без опадів. Удень в області місцями короткочасний дощ і гроза. Швидкість північно-західного вітру — 5–10 м/с. Уночі у столиці похолодає до +13...+15 °С, а в області — до +10...+15 °С. Удень очікується потепління: у Києві — до +25 °С, на Київщині — до +21...+26 °С.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 липня в Україні очікується +24...+27 °С, а в західних областях — +20...+24 °С .

"Дощі пройдуть в суботу вночі місцями трохи по півночі та заходу, хоча й короткі, а вдень опади найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Полтавщині, Сумщині, Донеччині, в Криму та на Запоріжжі. Хто не в цих дощових списках — без опадів", — зазначила Діденко.

У Києві переважно без опадів. Короткочасний дощ можливий лише вночі. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +25 °С.

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, упродовж тижня з 20 до 26 липня в Україні очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують спеку, яка чергуватиметься із похолоданням. Майже щодня місцями будуть опади.

Також Новини.LIVE з посиланням на метеоролога Ігоря Кибальчича писав, якою буде погода в Україні наприкінці липня. Очікується коливання температури. На зміну похолоданню прийде спека до +35 °С.

Укргідрометцентр Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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