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Головна Новини дня Метеозалежні можуть відпочити: прогноз магнітних бур сьогодні

Метеозалежні можуть відпочити: прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 15:36
Магнітні бурі 25 липня — якою була сонячна активність
Головний біль у чоловіка, сонце. Фото: pexels. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 25 липня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. За останню добу на Сонці відбулося кілька спалахів, але вони майже не впливають на Землю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog. 

Магнітні бурі 25 липня

Як відомо, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулі 24 години на Сонці відбулися шість спалахів класу С, але вони суттєво не впливають на Землю. 

Також очікується, що в сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 25 липня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 41.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Фахівці наголошують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.

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У найбільшому ризику перебувають метеозалежні, літні люди, а також люди з хронічними та серцево-судинними захворюваннями.

Як писали Новини.LIVE, 25 липня синоптики прогнозують в Україні дощі та грози. Упродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +21...+26 °С.

Наталка Діденко також дала прогноз погоди на вихідні 25-26 липня. У низці регіонів очікуються короткочасні дощі, грози та навіть сильні зливи.

Сонце магнітні бурі Земля
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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