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Главная Новости дня Сильные дожди и грозы накроют несколько областей: прогноз погоды на завтра

Сильные дожди и грозы накроют несколько областей: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 17:48
Погода в Украине 26 июля — где ожидаются дожди и какая будет температура
Люди под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 26 июля, в Украине ожидается переменная облачность и контрастная погода. В большинстве областей день пройдет без осадков, однако в восточных регионах прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая будет погода в Украине 26 июля

По данным синоптиков, осадки ожидаются в восточных областях, а также местами в Приазовье и Крыму. В то же время в Луганской и Донецкой областях прогнозируются значительные дожди. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Погода на 26 липня
Карта температур в Украине на 26 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Лишь в западных областях он изменит направление на юго-западное.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 °C, днем воздух прогреется до +24...+29 °C. В восточных областях будет несколько прохладнее — +20...+25 °C днем.

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Как писали Новини.LIVE, 25 июля в некоторых регионах Украины пройдут дожди и грозы. Несмотря на это, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+26 °С.

В то же время синоптики дали прогноз магнитных бурь на 25 июля. Несмотря на то, что на Солнце было несколько вспышек, метеозависимые могут вздохнуть с облегчением.

погода дождь температура воздуха
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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