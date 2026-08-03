Погода на вівторок в Україні: спека до +38 °С

Діти біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 4 серпня, в Україні переважатиме тепла літня погода, однак у низці регіонів очікується сильна спека. На більшій частині території країни буде сонячно. Повітря місцями прогріється до +38 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 4 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозом Українського гідрометцентру, 4 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.

Погода в Україні на 4 серпня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +18...+21 °C на сході до +24...+28 °C на півдні. Вдень на сході та північному сході 30-34° °C, на решті території сильна спека 35-38° C.

Читайте також:

Попередження про пожежну небезпеку

4 серпня по всій Україні, крім Харківської та Запорізької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні на 4 серпня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Раніше Новини.LIVE інформували, що у серпні в Україні прогнозують чимало спекотних днів. За прогнозами синоптиків, місяць буде теплішим на 1-3 градуси за свою норму та багатим на зливи, шквальні вітри та грози. . При цьому фахівці наголошують, що довгострокові прогнози можуть уточнюватися, тому варто стежити за актуальними прогнозами на найближчі дні.

Також ми писали, що у серпні 2026 року на Землі прогнозують кілька періодів підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися слабкими або помірними магнітними бурями. За попередніми даними, геомагнітні коливання очікуються 5–7, 13–15, 21–23 та 29–31 серпня.