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Сильная жара до +38 °С: погода на вторник в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 19:19
Погода на вторник в Украине: жара до +38 °С
Дети у фонтана. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 4 августа, в Украине будет преобладать тёплая летняя погода, однако в ряде регионов ожидается сильная жара. На большей части территории страны будет солнечно. Температура воздуха местами достигнет +38 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине на 4 августа от Укргидрометцентра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 августа в Украине ожидается переменная облачность.

Погода на вторник в Украине: сильная жара до +38 °С - фото 1
Погода в Украине на 4 августа. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8м/с.

Температура воздуха ночью составит от +18...+21 °C на востоке до +24...+28 °C на юге. Днём на востоке и северо-востоке 30–34 °C, на остальной территории сильная жара 35–38 °C.

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Предупреждение о пожарной опасности

4 августа по всей Украине, кроме Харьковской и Запорожской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода на вторник в Украине: сильная жара до +38 °С - фото 2
Пожарная опасность в Украине на 4 августа. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе в Украине прогнозируется немало жарких дней. По прогнозам синоптиков, месяц будет теплее на 1–3 градуса по сравнению с нормой и богатым на ливни, шквальные ветры и грозы. При этом специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы могут уточняться, поэтому стоит следить за актуальными прогнозами на ближайшие дни.

Также мы писали, что в августе 2026 года на Земле прогнозируется несколько периодов повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться слабыми или умеренными магнитными бурями. По предварительным данным, геомагнитные колебания ожидаются 5–7, 13–15, 21–23 и 29–31 августа.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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