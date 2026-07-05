Сили оборони України продовжують контролювати Костянтинівку: відео

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Українські воїни продовжують утримувати Костянтинівку в Донецькій області. Російський режим вкотре вдається до брехні, аби видати бажане за дійсне. Повідомлення про начебто захоплення Костянтинівки є черговою інформаційною маніпуляцією, спрямованою на створення видимості успіху на тлі значних втрат і невдач у досягненні поставлених цілей.

Про це повідомила пресслужба 19-го армійського корпусу, передає Новини.LIVE.

Україна контролює Костянтинівку

"На відео військовослужбовці Збройних Сил України знаходяться у різних районах міста та підтверджують: Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує намагатися проникати та просуватися невеликими групами, однак такі спроби оперативно фіксуються, після чого українські військові систематично їх ліквідовують.

У 19-му армійському корпусі закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не допомагати противнику поширенням неперевірених повідомлень.

"Костянтинівка тримається. Сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Глава держави наголосив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив збрехати про нібито захоплення росіянами Костянтинівки.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що Костянтинівка перебуває під фізичним контролем Сил оборони України. Українські сили продовжують вести там успішну оборонну операцію.

Також в ISW спростували заяви російського диктатора Путіна про Костянтинівку. Аналітики зазначили, що гучні заяви Кремля не відповідають реальному стану справ на фронті.