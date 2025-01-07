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Сікорський заявив, що на Європу можуть тиснути задля угоди з РФ

7 січня 2025 00:02
Ольга Антоновська - редактор
Європа може зіштовхнутися з тиском задля угоди з РФ — Сікорський
Радослав Сікорський. Фото: PAP
Ольга Антоновська - редактор

Невдовзі Європа може зіткнутися із сильним тиском. Такі дії будуть спрямовані на укладення угоди з Москвою.

Про це написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в соцмережі "X" в понеділок, 6 січня.

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За словами Сікорського, Україна заслуговує на мир, але він має бути на справедливих умовах. Мови про капітуляцію України не може й бути, переконаний політик. Натомість, за словами міністра, Європа може зіткнутися з певним тиском.

"Ми можемо зіткнутися із сильним тиском, щоб домовитися з Москвою. Але на яку угоду могла б погодитися розумна Європа? Звісно, ​​не звичайна угода, яка дозволить Москві відновити свою силу. Європа набагато сильніша, ніж думають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж вважають багато європейців", — написав Сікорський.

Радослав Сікорський заявив, що на Європу можуть чинити тиск
Повідомлення Радослава Сікорського. Фото: скриншот

Він також додав, що Європа не повинна накладати жорсткі часові обмеження стосовно підтримки України, адже це буде спонукати Росію продовжувати боротьбу. Натомість необхідно покращити позицію Києва перед майбутніми переговорами, наголосив міністр.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що швидкого і легкого рішення щодо завершення війни в Україні не буде. Він закликав Київ вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російському диктатору Путіну не потрібні переговори, а потрібна капітуляція. Він виставив для України абсолютно неприпустимі умови, щоб потім "повернутись у будь-який момент".

Європа війна в Україні війна Росія Радослав Сікорський мирні переговори

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