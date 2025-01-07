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Сикорский заявил, что на Европу могут давить ради соглашения с РФ

7 января 2025 00:02
Ольга Антоновская - редактор
Европа может столкнуться с давлением для соглашения с РФ — Сикорский
Радослав Сикорский. Фото: PAP
Ольга Антоновская - редактор

Вскоре Европа может столкнуться с сильным давлением. Такие действия будут направлены на заключение соглашения с Москвой.

Об этом написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети "X" в понедельник, 6 января.

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Украина заслуживает мира

По словам Сикорского, Украина заслуживает мира, но он должен быть на справедливых условиях. Речи о капитуляции Украины не может и быть, убежден политик. Зато, по словам министра, Европа может столкнуться с определенным давлением.

"Мы можем столкнуться с сильным давлением, чтобы договориться с Москвой. Но на какую сделку могла бы согласиться разумная Европа? Конечно, не обычная сделка, которая позволит Москве восстановить свою силу. Европа гораздо сильнее, чем думают российские лидеры. Россия намного слабее, чем считают многие европейцы", — написал Сикорский.

Радослав Сикорский заявил, что на Европу могут оказывать давление
Сообщение Радослава Сикорского. Фото: скриншот

Он также добавил, что Европа не должна накладывать жесткие временные ограничения в отношении поддержки Украины, ведь это будет побуждать Россию продолжать борьбу. Вместо этого необходимо улучшить позицию Киева перед предстоящими переговорами, подчеркнул министр.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что быстрого и легкого решения относительно завершения войны в Украине не будет. Он призвал Киев вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российскому диктатору Путину не нужны переговоры, а нужна капитуляция. Он выставил для Украины абсолютно недопустимые условия, чтобы потом "вернуться в любой момент".

Европа война в Украине війна Россия Радослав Сикорский мирные переговоры

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