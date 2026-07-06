Сікорський про напругу між Україною та Польщею: Росія виграє від розбрату

Радослав Сікорський. Фото: PAP/Leszek Szymański

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував напруження у відносинах з Україною. За його словами, на тлі різних заяв і дій ситуація розвивається так, що це може грати на користь Росії.

Про це повідомляє RMF FM, передає Новини.LIVE.

Напруження відносин між Польщею та Україною

Сікорський висловився про ситуацію на тлі того, як 11 липня у Польщі будуть відзначати Національний день памʼяті жертв Волинської трагедії. Ключові події планують організувати переважно у Хелмі та Варшаві. Водночас проведення спільних заходів за участю Польщі й України наразі малоймовірне.

"На жаль, різні заяви та дії призвели до того, що росіяни можуть відчувати задоволення від того, як вони нацькували поляків та українців один на одного. Звичайно, історію ми не змінимо. Ми не повернемо до життя жодної жертви. Те, що ми можемо зробити — кожен у себе — це краще зрозуміти власну історію та примиритися, щоб мати спільне майбутнє, а не знищувати одне одного", — наголосив Сікорський.

Як писали Новини.LIVE, у Кракові невідомі вчинили акт наруги над могилою українського письменника, науковця й громадського діяча Богдана Лепкого. У польській поліції наголосили, що не пов'язують цей випадок із націоналістичними мотивами.

А історик Ярослав Грицак наголосив, що стійке й довготривале порозуміння між Україною та Польщею стане реальністю лише за умови формування в обох країнах по-справжньому зрілих політичних еліт. На цей момент керівництво держав ще не демонструє готовності до глибокого та відповідального діалогу.