Поліція Польщі не пов'язує осквернення могили Лепкого з націоналістичними мотивами

Польська поліція розслідує вандалізм. Фото: PAP

У польській поліції прокоментували інцидент із оскверненням могили українського письменника та громадського діяча Богдана Лепкого на Раковицькому кладовищі в Кракові. Правоохоронці заявили, що наразі не пов'язують цей випадок із націоналістичними мотивами.

Про це повідомило польське видання Fakt, передає Новини.LIVE.

Поліція озвучила попередні висновки щодо наруги над могилою Богдана Лепкого

У поліції зазначили, що повідомлення про інцидент надійшло 5 липня близько полудня, після чого правоохоронці виїхали на місце події та розпочали перевірку.

Пошкоджений надгробок. Фото: PAP

За попередніми даними, пошкодження надгробка могло статися протягом останніх двох тижнів. Наразі триває встановлення всіх обставин події та пошук осіб, причетних до вандалізму.

Пошкоджений надгробок. Фото: PAP

Водночас польські правоохоронці наголосили, що на цьому етапі розслідування не вбачають ознак того, що наруга над могилою була скоєна з націоналістичних мотивів.

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"Ми не пов'язуємо цей інцидент з націоналістичними мотивами. Пошкодження пам'ятки могло статися протягом останніх двох тижнів", — повідомили у пресслужбі поліції Кракова.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 липня Міністерство закордонних справ України заявило про осквернення могили українського письменника Богдана Лепкого на Раковицькому кладовищі у Кракові. Українська сторона закликала польські правоохоронні органи провести розслідування, встановити винних та посилити охорону українських місць пам'яті на території Польщі.

Як повідомляли Новини.LIVE, останнім часом між Україною та Польщею тривають дискусії навколо історичних питань і збереження місць пам'яті. Водночас українська влада неодноразово наголошувала, що попри наявність чутливих тем, стратегічне партнерство між Києвом і Варшавою має залишатися пріоритетом, а будь-які спроби посварити дві держави працюють на користь Росії.