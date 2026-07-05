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Главная Новости дня Полиция Кракова не видит националистического мотива в осквернении могилы Лепкого

Полиция Кракова не видит националистического мотива в осквернении могилы Лепкого

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 19:56
Полиция Польши не связывает осквернение могилы Лепкого с националистическими мотивами
Польская полиция расследует случай вандализма. Фото: PAP

Полиция Польши прокомментировала инцидент с осквернением могилы украинского писателя и общественного деятеля Богдана Лепкого на Раковицком кладбище в Кракове. Правоохранители заявили, что пока не связывают этот случай с националистическими мотивами.

Об этом сообщило польское издание Fakt, передает Новини.LIVE.

Полиция озвучила предварительные выводы относительно осквернения могилы Богдана Лепкого

В полиции отметили, что сообщение об инциденте поступило 5 июля около полудня, после чего правоохранители выехали на место происшествия и приступили к расследованию.

Полиция Кракова не видит националистического мотива в осквернении могилы Лепкого - фото 1
Поврежденное надгробие. Фото: PAP

По предварительным данным, повреждение надгробия могло произойти в течение последних двух недель. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия и поиск лиц, причастных к вандализму.

Полиция Кракова не видит националистического мотива в осквернении могилы Лепкого - фото 2
Поврежденное надгробие. Фото: PAP

В то же время польские правоохранители подчеркнули, что на данном этапе расследования не видят признаков того, что надругательство над могилой было совершено по националистическим мотивам.

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"Мы не связываем этот инцидент с националистическими мотивами. Повреждение памятника могло произойти в течение последних двух недель", — сообщили в пресс-службе полиции Кракова.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 июля Министерство иностранных дел Украины заявило об осквернении могилы украинского писателя Богдана Лепкого на Раковицком кладбище в Кракове. Украинская сторона призвала польские правоохранительные органы провести расследование, установить виновных и усилить охрану украинских мест памяти на территории Польши.

Как сообщали Новини.LIVE, в последнее время между Украиной и Польшей продолжаются дискуссии вокруг исторических вопросов и сохранения мест памяти. В то же время украинские власти неоднократно подчеркивали, что, несмотря на наличие острых тем, стратегическое партнерство между Киевом и Варшавой должно оставаться приоритетом, а любые попытки натравить два государства друг на друга играют на руку России.

Польша вандализм могила
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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