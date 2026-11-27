Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

У країнах НАТО тривають обговорення щодо способів захисту повітряного простору Альянсу від російських ракет і безпілотників, які з боку України можуть потрапляти на територію держав-членів. Одним із можливих варіантів є перехоплення таких цілей ще над українською територією.

Як повідомляє Суспільне, про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яких засобів потребує НАТО для захисту неба

За словами польського міністра, для ефективного захисту повітряного простору союзникам необхідно збільшити кількість засобів виявлення та знищення повітряних цілей.

"Передусім нам потрібно більше засобів. НАТО вже направило (до Польщі - ред.) літак AWACS, щоб виявляти цілі на далекій відстані. Тобто потрібні наземні та повітряні радари, а також засоби ураження. І тут є певна дилема, адже ми знаємо, що навіть якщо щось збивають, воно не зникає, а все одно падає на землю. Це питання обговорюється в колі союзників", — зазначив Сікорський.

Окремо очільник польського МЗС згадав про позицію Росії щодо ракет, які впали на території Польщі. За його словами, російського посла викликали до польського зовнішньополітичного відомства, де той заперечив причетність РФ до цих інцидентів.

Читайте також:

Водночас Сікорський заявив, що польська сторона має докази російського походження ракет. Зокрема, за результатами перевірки встановили, що їх виготовили на підприємстві в Дубні поблизу Москви.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Варшава запропонувала НАТО розглянути можливість перехоплення російських ракет над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу. Ініціативу обговорили під час зустрічі послів держав-членів НАТО в Брюсселі.

Раніше ми повідомляли, що під час російської атаки на захід України 24 листопада ворожий безпілотник на короткий час залетів у повітряний простір Польщі. Польські військові отримали дозвіл на його збиття, однак дрон змінив курс і полетів у східному напрямку.