Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

В странах НАТО продолжаются обсуждения способов защиты воздушного пространства Альянса от российских ракет и беспилотников, которые со стороны Украины могут попадать на территорию государств-членов. Одним из возможных вариантов является перехват таких целей ещё над территорией Украины.

Как сообщает Суспільне, об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие средства необходимы НАТО для защиты неба

По словам польского министра, для эффективной защиты воздушного пространства союзникам необходимо увеличить количество средств обнаружения и уничтожения воздушных целей.

"Прежде всего нам нужно больше средств. НАТО уже направило (в Польшу — ред.) самолет AWACS, чтобы обнаруживать цели на большом расстоянии. То есть нужны наземные и воздушные радары, а также средства поражения. И здесь возникает определенная дилемма, ведь мы знаем, что даже если что-то сбивают, оно не исчезает, а все равно падает на землю. Этот вопрос обсуждается в кругу союзников", — отметил Сикорский.

Отдельно глава польского МИД упомянул о позиции России в отношении ракет, упавших на территории Польши. По его словам, российского посла вызвали в польское внешнеполитическое ведомство, где тот отрицал причастность РФ к этим инцидентам.

Читайте также:

В то же время Сикорский заявил, что польская сторона располагает доказательствами российского происхождения ракет. В частности, по результатам проверки установили, что они были изготовлены на предприятии в Дубне под Москвой.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Варшава предложила НАТО рассмотреть возможность перехвата российских ракет над территорией Украины, если они направляются в сторону стран Альянса. Инициативу обсудили во время встречи послов государств-членов НАТО в Брюсселе.

Ранее мы сообщали, что во время российской атаки на запад Украины 24 ноября вражеский беспилотник на короткое время залетел в воздушное пространство Польши. Польские военные получили разрешение на его сбивание, однако дрон изменил курс и улетел в восточном направлении.