Сикорский объяснил, при каких условиях НАТО может сбивать ракеты РФ над Украиной
В странах НАТО продолжаются обсуждения способов защиты воздушного пространства Альянса от российских ракет и беспилотников, которые со стороны Украины могут попадать на территорию государств-членов. Одним из возможных вариантов является перехват таких целей ещё над территорией Украины.
Как сообщает Суспільне, об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Новини.LIVE.
Какие средства необходимы НАТО для защиты неба
По словам польского министра, для эффективной защиты воздушного пространства союзникам необходимо увеличить количество средств обнаружения и уничтожения воздушных целей.
"Прежде всего нам нужно больше средств. НАТО уже направило (в Польшу — ред.) самолет AWACS, чтобы обнаруживать цели на большом расстоянии. То есть нужны наземные и воздушные радары, а также средства поражения. И здесь возникает определенная дилемма, ведь мы знаем, что даже если что-то сбивают, оно не исчезает, а все равно падает на землю. Этот вопрос обсуждается в кругу союзников", — отметил Сикорский.
Отдельно глава польского МИД упомянул о позиции России в отношении ракет, упавших на территории Польши. По его словам, российского посла вызвали в польское внешнеполитическое ведомство, где тот отрицал причастность РФ к этим инцидентам.
В то же время Сикорский заявил, что польская сторона располагает доказательствами российского происхождения ракет. В частности, по результатам проверки установили, что они были изготовлены на предприятии в Дубне под Москвой.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее Варшава предложила НАТО рассмотреть возможность перехвата российских ракет над территорией Украины, если они направляются в сторону стран Альянса. Инициативу обсудили во время встречи послов государств-членов НАТО в Брюсселе.
Ранее мы сообщали, что во время российской атаки на запад Украины 24 ноября вражеский беспилотник на короткое время залетел в воздушное пространство Польши. Польские военные получили разрешение на его сбивание, однако дрон изменил курс и улетел в восточном направлении.