Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що тривалі колоніальні війни зазвичай закінчуються лише тоді, коли агресор усвідомлює неможливість перемоги. На його думку, нинішнє вторгнення Росії в Україну має всі ознаки саме такої війни.

Про це він повідомив в інтерв’ю CNN.

Реклама

Читайте також:

Поразка Росії може відкрити шлях до реформ у самій країні

Сікорський нагадав, що Володимир Путін розраховував на швидкий успіх і теплий прийом у Києві, однак ці сподівання не справдилися.

Попри це, російський лідер, за словами дипломата, не готовий визнати власну помилку ні перед собою, ні перед своїм народом.

Очільник польського МЗС підкреслив, що історія Росії неодноразово демонструвала однаковий сценарій: після поразок у війнах країна йшла на реформи. Він нагадав приклади Кримської війни, поразки від Японії, виходу з Першої світової, поразки у війні проти Польщі у 1920 році, втрати в Афганістані та завершення холодної війни.

"Фактично, реформи в Росії відбувалися лише після програних війн. Саме тоді відкривалася можливість для змін, і часто це супроводжувалося зміною режиму", — наголосив Сікорський.

Нагадаємо, що до цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Москва спробувала перевірити реакцію Польщі, скерувавши на її територію ударні безпілотники. Кремль розраховував, що такий крок змусить Варшаву охолодити свою підтримку України, однак цей розрахунок виявився помилковим.

Також Радослав Сікорський підкреслив, що країни-члени НАТО залишаються єдиними та не дозволять Росії залякати себе погрозами чи провокаціями.