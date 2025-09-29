Поражение России может открыть путь к реформам в самой стране - Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что длительные колониальные войны обычно заканчиваются только тогда, когда агрессор осознает невозможность победы. По его мнению, нынешнее вторжение России в Украину имеет все признаки именно такой войны.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

Сикорский напомнил, что Владимир Путин рассчитывал на быстрый успех и теплый прием в Киеве, однако эти надежды не оправдались.

Несмотря на это, российский лидер, по словам дипломата, не готов признать собственную ошибку ни перед собой, ни перед своим народом.

Глава польского МИД подчеркнул, что история России неоднократно демонстрировала одинаковый сценарий: после поражений в войнах страна шла на реформы. Он напомнил примеры Крымской войны, поражения от Японии, выхода из Первой мировой, поражения в войне против Польши в 1920 году, потери в Афганистане и завершения холодной войны.

"Фактически, реформы в России происходили только после проигранных войн. Именно тогда открывалась возможность для изменений, и часто это сопровождалось сменой режима", — подчеркнул Сикорский.

Напомним, что до этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Москва попыталась проверить реакцию Польши, направив на ее территорию ударные беспилотники. Кремль рассчитывал, что такой шаг заставит Варшаву охладить свою поддержку Украины, однако этот расчет оказался ошибочным.

Также Радослав Сикорский подчеркнул, что страны-члены НАТО остаются едиными и не позволят России запугать себя угрозами или провокациями.