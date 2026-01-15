Глава МЗС Польщі Сікорський подякував українцеві за порятунок дітей

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував українцеві за порятунок сестер-близнючок у місті Бидгощ на півночі Польщі. Як відомо, діти провалилися під лід.

Слова вдячності Радослав Сікорський висловив у свої публікації у соцмережі X.

Глава МЗС Польщі подякував українцеві за порятунок дітей

Отже, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував українцеві, який разом з поляком врятував з-під криги двох сестер.

"Як житель Бидгоща, я дякую пану Олександру. Не дозволяймо російській пропаганді підірвати польсько-українську солідарність перед ворогом, який загрожує обом нашим народам", — написав Сікорський.

Раніше про героїчний вчинок українського громадянина повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Він розповів, що дві дев'ятирічні дівчинки — сестри-близнючки — провалилися під лід на міському каналі. А українець Олександр, побачивши все з мосту, відразу ж відреагував.

Разом з місцевим жителем, використовуючи гілки та шарф, вони витягли дітей з крижаної води й надали їм першу допомогу до прибуття рятувальних служб.

"Такі вчинки нагадують про найголовніше — про людяність. Олександр родом зі Слов'янська в Донецькій області. Він колишній офіцер поліції. Живе в Польщі, працює водієм.

Зараз майже мільйон українців щодня працюють у Польщі — будують, лікують, возять, навчають, платять податки. І рятують життя. Українці та поляки. Разом. Без зайвих слів — просто спільні дії, коли це було потрібно", — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, що нещодавно Сікорський повідомив, що українська "оборонка" евакуювалася до Польщі.

Раніше Сікорський заявляв, що Польща закрила останнє російське консульство в Гданську.