Глава МИД Польши Сикорский поблагодарил украинца за спасение детей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил украинца за спасение сестер-близняшек в городе Быдгощ на севере Польши. Как известно, дети провалились под лед.

Слова благодарности Радослав Сикорский выразил в своей публикации в соцсети X.

Итак, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил украинца, который вместе с поляком спас из-под льда двух сестер.

"Как житель Быдгоща, я благодарю господина Александра. Не позволяем российской пропаганде подорвать польско-украинскую солидарность перед врагом, который угрожает обоим нашим народам", — написал Сикорский.

Ранее о героическом поступке украинского гражданина сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он рассказал, что две девятилетние девочки — сестры-близняшки — провалились под лед на городском канале. А украинец Александр, увидев все с моста, сразу же отреагировал.

Вместе с местным жителем, используя ветки и шарф, они вытащили детей из ледяной воды и оказали им первую помощь до прибытия спасательных служб.

"Такие поступки напоминают о самом главном — о человечности. Александр родом из Славянска в Донецкой области. Он бывший офицер полиции. Живет в Польше, работает водителем.

Сейчас почти миллион украинцев ежедневно работают в Польше — строят, лечат, возят, обучают, платят налоги. И спасают жизни. Украинцы и поляки. Вместе. Без лишних слов — просто совместные действия, когда это было нужно", — отметил Сибига.

