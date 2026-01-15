Глава МИД Польши Сикорский поблагодарил украинца за спасение детей

Сикорский поблагодарил украинца за спасение детей в Польше
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил украинца за спасение сестер-близняшек в городе Быдгощ на севере Польши. Как известно, дети провалились под лед.
Слова благодарности Радослав Сикорский выразил в своей публикации в соцсети X.
Глава МИД Польши поблагодарил украинца за спасение детей
Итак, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил украинца, который вместе с поляком спас из-под льда двух сестер.
"Как житель Быдгоща, я благодарю господина Александра. Не позволяем российской пропаганде подорвать польско-украинскую солидарность перед врагом, который угрожает обоим нашим народам", — написал Сикорский.
Ранее о героическом поступке украинского гражданина сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Он рассказал, что две девятилетние девочки — сестры-близняшки — провалились под лед на городском канале. А украинец Александр, увидев все с моста, сразу же отреагировал.
Вместе с местным жителем, используя ветки и шарф, они вытащили детей из ледяной воды и оказали им первую помощь до прибытия спасательных служб.
"Такие поступки напоминают о самом главном — о человечности. Александр родом из Славянска в Донецкой области. Он бывший офицер полиции. Живет в Польше, работает водителем.
Сейчас почти миллион украинцев ежедневно работают в Польше — строят, лечат, возят, обучают, платят налоги. И спасают жизни. Украинцы и поляки. Вместе. Без лишних слов — просто совместные действия, когда это было нужно", — отметил Сибига.
Напомним, что недавно Сикорский сообщил, что украинская "оборонка" эвакуировалась в Польшу.
Ранее Сикорский заявлял, что Польша закрыла последнее российское консульство в Гданьске.
