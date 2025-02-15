Радослав Сікорський нагадав про минулі гарантії безпеки для України

Радослав Сікорський. Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нагадав, що в Україні вже були гарантії безпеки. Проте на практиці вони нічого не дали.

Про це Сікорський заявив під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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Політик нагадав, що Україна відмовилась від ядерної зброї й отримала за це від Росії нібито гарантію про непорушність кордонів.

"Ви говорите, щоб дати гарантії у випадку повторного нападу Росії? Що ви маєте на увазі? Чи означає це те, що ми почнемо війну з РФ?" — заявив Сікорський.

На думку Сікорського, якщо гарантії мають діяти, то вони повинні означати саме це — початок війни з Росією.

"Тому, якщо ми даємо гарантії, вони мають бути реальними", — пояснив свою позицію Сікорський.

Раніше Сікорський висловив припущення, що Путін навряд чи швидко зустрінеться з Трампом. Нова адміністрація США повинна зважати на те, що російський диктатор зараз зовсім інший, ніж був раніше.

Також Сікорський висловив припущення, що невдовзі Європа може зіткнутися із сильним тиском. Такі дії будуть спрямовані на укладення угоди з Москвою.