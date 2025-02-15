Радослав Сикорский напомнил о прошлых гарантиях безопасности для Украины

Радослав Сикорский. Фото: PAP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил, что в Украине уже были гарантии безопасности. Однако на практике они ничего не дали.

Об этом Сикорский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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У Украины уже были гарантии безопасности

Политик напомнил, что Украина отказалась от ядерного оружия и получила за это от России якобы гарантию о нерушимости границ.

"Вы говорите, чтобы дать гарантии в случае повторного нападения России? Что вы имеете в виду? Означает ли это то, что мы начнем войну с РФ?" — заявил Сикорский.

По мнению Сикорского, если гарантии должны действовать, то они должны означать именно это — начало войны с Россией.

"Поэтому если мы даем гарантии, они должны быть реальными", — пояснил свою позицию Сикорский.

Ранее Сикорский высказал предположение, что Путин вряд ли быстро встретится с Трампом. Новая администрация США должна учитывать то, что российский диктатор сейчас совсем другой, чем был раньше.

Также Сикорский высказал предположение, что вскоре Европа может столкнуться с сильным давлением. Такие действия будут направлены на заключение соглашения с Москвой.