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Головна Новини дня Сигнал Новини.LIVE тимчасово відсутній через удари по дата-центрам

Сигнал Новини.LIVE тимчасово відсутній через удари по дата-центрам

Ua ru
26 вересня 2026 14:04
Оновлено: 14:13
Сигнал Новини.LIVE временно отсутствует из-за ударов по дата-центрам
Логотип Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE тимчасово без сигналу через наслідки російської атаки по столичних дата-центрах. Через численні удари російських військ по провайдерам зв'язку у Києві частина сервісів працює з перебоями — це торкнулося й нашого ефіру.

Про це повідомили в редакції Новини.LIVE.

Фахівці вже працюють над відновленням мережі. Щойно сигнал стабілізують, Новини.LIVE повернеться в ефір у звичному режимі.

Водночас сайт novyny.live, Telegram, YouTube та інші цифрові платформи Новини.LIVE залишаються доступними.

Зупинка телевізійного сигналу має тимчасовий характер. Очікуємо на відновлення мовлення найближчим часом.

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Ми писали, що ударами по дата-центрах РФ прагне завдати збитків українській економіці та цифровій інфраструктурі, якою щодня користуються громадяни й підприємства. Водночас удари здатні спричиняти тимчасові перебої зі зв'язком та інтернетом, але повне відключення мережі малоймовірне.

Новини.LIVE інформували, що внаслідок атаки на дата-центри виникли перебої в роботі частини ресурсів клієнтів українського хостинг-провайдера Cityhost.ua. Деякі сайти та інші онлайн-сервіси наразі залишаються недоступними.

обстріли війна в Україні атака дата-центр ефір Новини.LIVE
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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