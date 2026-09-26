Сигнал Новини.LIVE временно отсутствует из-за ударов по дата-центрам

Сигнал Новини.LIVE тимчасово відсутній через удари по дата-центрам
Новини.LIVE тимчасово без сигналу через наслідки російської атаки по столичних дата-центрах. Через численні удари російських військ по провайдерам зв'язку у Києві частина сервісів працює з перебоями — це торкнулося й нашого ефіру.
Про це повідомили в редакції Новини.LIVE.
Фахівці вже працюють над відновленням мережі. Щойно сигнал стабілізують, Новини.LIVE повернеться в ефір у звичному режимі.
Водночас сайт novyny.live, Telegram, YouTube та інші цифрові платформи Новини.LIVE залишаються доступними.
Зупинка телевізійного сигналу має тимчасовий характер. Очікуємо на відновлення мовлення найближчим часом.
Ми писали, що ударами по дата-центрах РФ прагне завдати збитків українській економіці та цифровій інфраструктурі, якою щодня користуються громадяни й підприємства. Водночас удари здатні спричиняти тимчасові перебої зі зв'язком та інтернетом, але повне відключення мережі малоймовірне.
Новини.LIVE інформували, що внаслідок атаки на дата-центри виникли перебої в роботі частини ресурсів клієнтів українського хостинг-провайдера Cityhost.ua. Деякі сайти та інші онлайн-сервіси наразі залишаються недоступними.